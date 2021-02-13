Биолог предупредила, что вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19

Москва, 13 февраля. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова допустила возможность того, что получившие вакцину от коронавируса люди могут заразить других.

Это возможно, если человек является бессимптомным распространителем заболевания.

«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус», — цитирует Баранову РИА Новости.

По словам биолога, вакцина не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке. Прививка лишь с высокой долей вероятности обеспечивает бессимптомное или легкое течение болезни.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вошла в топ-3 вакцин против Covid-19. Такое почетное место препарат заслужил, благодаря высокому числу полученных одобрений к применению.