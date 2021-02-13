Россиянам рассказали о различиях симптомов коронавируса в разное время года

Москва, 13 февраля. Медики отмечают серьезные различия клинической картины болеющих COVID-19 россиян в сравнении с началом пандемии.

Главврач московской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко на круглом столе в «Комсомольской правде» рассказал, что прошлой весной специалисты отмечали много больных с гастроинтестинальными симптомами — тошнотой или диареей.

Летом в медучреждения чаще попадали люди с церебральной симптоматикой. Это головные боли, головокружения, спутанность сознания. Госпитализированные осенью россияне отличались особенностями развития дыхательной недостаточности.

Вечорко отметил, что циркулирующие сегодня вирусы генетически заметно отличаются от первоначальных. Чтобы защититься от мутаций, специалист допустил возможность последовательной вакцинации человека разными препаратами.

Витамин C и цинк оказались бесполезными в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 даже при больших дозах, выяснили ранее врачи из клиники Кливленда (США).