Лондон, 13 февраля. Вооруженные силы Великобритании находятся в ужасающем состоянии, считают в министерстве обороны страны. Об этом со ссылкой на внутренний отчет ведомства сообщает Daily Mail.

Британские ВС столкнулись с плохими условиями жизни военнослужащих и нехваткой личного состава. Молодые британцы не желают идти в армию. По данным Минобороны, Вооруженные силы Великобритании оказались на грани катастрофы.

В качестве причин сложившегося положения названы решение набирать контрактников с помощью частной фирмы и низкая оплата службы.

Согласно отчету, Лондон сейчас может отправить на поле боя порядка 11 тысяч. В то же время Сухопутным войскам Великобритании требуется 14 984 солдата.

«Армия уже слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во все более опасном мире», — подчеркнул полковник Ричард Кемп.

Ранее контр-адмирал Всеволод Хмыров заявил, что британская система слежения за АПЛ, которая якобы может обнаружить российские подлодки, не представляет собой ничего нового. Система содержит несколько датчиков, измеряющих температуру, уровень радиации, плотность воды и химический состав. Именно так происходит процесс фиксирования следов АПЛ.