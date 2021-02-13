Американцы ждут полного прекращения политической деятельности Трампа

Вашингтон, 13 февраля. Большая часть населения США хочет, чтобы экс-глава США Дональд Трамп навсегда прекратил политическую деятельность.

Из опроса следует, что 54% американцев хотят, чтобы Трамп полностью отошел от политики. Такое решение бывшего американского лидера пришлось бы по душе 81% опрошенным демократам, 26% республиканцам и 47% участникам исследования, не примыкающим ни к одной их партий. Об этом сообщает телеканал CNBC.

При этом 74% опрошенных республиканцев хотят, чтобы Трамп также принимал участие в политической жизни США. Еще 48% респондентов от Республиканской партии предпочитают Дональда Трампа в качестве главы Белого дома.

Бывший американский президент может лишиться дома в Мар-а-Лаго. Причиной тому стали неоднократные жалобы соседа из-за риска снижения цены и спроса на недвижимость в элитном районе. Адвокат жильца, пожелавшего остаться неизвестным, направил соответствующее письмо властям штата Флорида. Юрист призвал запретить Трампу на регулярной основе появляться в особняке.