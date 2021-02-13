Германия вполовину увеличила закупки газа из России

Берлин, 13 февраля. Германия увеличила закупку российского газа на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года за первые десять дней февраля.

Германия остается крупнейшим потребителем газа «Газпрома». Подземные хранилища газа в Германии на 10 февраля были заполнены лишь на 37 процентов. В Европе растет спрос на газ из-за холодной зимы. Об этом сообщили в «Газпроме».

«Газпром» увеличил поставки газа в январе 2021 года на 45, 4 процента. Это значение стало самым высоким за всю историю поставок газа в компании. Вместе с Германией увеличили закупку российского газа и в Италии, Турции, Франции, Нидерландах и Польше.

В «Газпроме» рассчитывают, что строительство газопровода «Северный поток – 2» завершится в текущем году. Об этом на одном из межотраслевых мероприятий рассказал заместителя начальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов.