МВД завершает разработку обновленного регламента сдачи экзамена на права

Москва, 13 февраля. Разработка нового административного регламента сдачи экзамена на права находится в завершающей стадии.

Такое заявление сделали в пресс-центре МВД России. Ответ ведомства публикует RT.

«Разработка проекта приказа МВД России «Об утверждении административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» находится в заключительной стадии», — объявили в ведомстве.

Отмечается, что в проекте приведены основания для отказа в приеме экзамена на права. Например, причиной отказа станет отсутствие сведений о кандидате в водители. Также необходимо предоставить данные ученика не позднее пяти рабочих дней с момента начала обучения в группе.