Россиянам рассказали, почему стоит оставить домашний телефон

Москва, 13 февраля. Домашний телефон считается анахронизмом, его функции давно заменили смартфоны. Однако есть доводы и в пользу того, чтобы оставить устройства дома, рассказал эксперт Марк Шерман.

Стационарный телефон является надежной альтернативой мобильному, так как последний может разрядиться или сломаться. Тогда устройство позволит не остаться без связи, пояснил специалист агентству «Прайм».

Также домашний телефон гарантирует отсутствие помех на линии в отличие от мобильной связи, где неполадки случаются. Несмотря на плюсы, у эксперта неоптимистичный прогноз по поводу судьбы устройства.

«Уже сейчас домашние номера никто не спрашивает, так что телефоны могут оставаться только у тех, кто совсем никак не хочет подружиться с мобильным, а со временем и вовсе уйдут в небытие», — подытожил Шерман.

Эксперты ранее рассказали, какие приложения лучше удалить со смартфона. Они могут быть не только бесполезными, но и вредными, и выдать данные пользователя.