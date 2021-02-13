Знаменитости объяснили, зачем публикуют откровенные фото в Сети

Лондон, 13 февраля. Звезды и представители шоу-бизнеса зачастую публикуют в социальных сетях весьма откровенные снимки. Объяснения селебрити по этому поводу привели журналисты британского The Sun.

Супермодель Эмили Ратаковски, к примеру, в своем Instagram-аккаунте опубликовала «голое» фото, указав, что «это особенный момент» в ее жизни.

«Я здесь на 33 неделе беременности», – объяснилась 29-летняя знаменитость.

Певица и актриса Дженнифер Лопес выложила на всеобщее обозрение свое фото в неглиже, приурочив публикацию к выходу нового сингла. Ее коллега Келли Брук снимком без одежды отметила начало сезона цветения лаванды. Бизнесвумен Ким Кардашьян подобными фото привлекает внимание к выходу новой линейки собственного косметического бренда KKW Beauty.

Лиз Херли, актриса из Великобритании, в свое время таким образом отметила свой день рождения. А вот телеведущая Аманда Холден сфотографировалась в одних трусах в честь окончания 2020 года.

Российские звезды не отстают от своих коллег с Запада. Популярная российская актриса Юлия Снигирь совсем недавно перестала скрывать отношения с актером Евгением Цыгановым. Пара вместе очень давно, и в 2016 у них родился сын Федор. Не так давно актриса сыграла главную роль в сериале Константина Богомолова «Хороший человек».