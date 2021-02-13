Лолита встала на защиту Пригожина в скандале с Шнуровым

Москва, 13 февраля. Жалобы звезд на безденежье в период пандемии не раз становились предметом обсуждения.

Певица Лолита Милявская прокомментировала скандал между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым. Она считает, что скандал «не стоил выеденного яйца», передает радио «КП».

В своих высказываниях о нуждающихся в поддержке государства артистах в период пандемии, Пригожин имел в виду не топовых артистов, а тех, кто остался за бортом. По словам певицы, у знаменитых исполнителей есть запасы дома, а им коллективам сложно.

«Например, я не государственное учреждение. Платить зарплату коллективу год? Извини. Вот тут кто на что учился. Ребята, преподавайте, левачьте, делайте, что хотите. Я не могу, мне тоже надо семью содержать», — сказала Лолита.

Ранее Сергей Шнуров подал заявление в полицию на Иосифа Пригожина из-за угроз в свой адрес. Конфликт между Шнуровым и Пригожиным разгорелся на просторах соцсети Instagram. Знаменитости обменивались колкостями, потом противостояние дошло до угроз. В интервью изданию «СтарХит» супруг певицы Валерии заявил, что готов ударить музыканта из-за критики в адрес его жены. Незадолго до этого Шнуров публиковал скрины переписки с угрозами от Пригожина.

Действия Иосифа Пригожина подпадают под статью 119 УК РФ «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за это правонарушение составляет до пяти лет лишения свободы.