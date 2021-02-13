Пушков раскритиковал политическую жизнь США за подлоги и блокировки

Вашингтон, 13 февраля. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что подлоги стали сутью внутриполитической жизни США, мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Сенатор прокомментировал выдвигаемые в адрес бывшего президента США Дональда Трампа обвинения. Политик отметил, что в стране не прекращаются манипуляции и фальсификации. По его мнению, представители Демократической партии «редактируют и искажают» сделанное экс-президентом Трампом обращение, чтобы обвинить его в призывах к мятежу.

«Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», — подчеркнул парламентарий.

Палата представителей США вынесла Трампу импичмент. Против бывшего президента США выдвинуты обвинения в подстрекательстве к мятежу из-за захвата Капитолия 6 января. Беспорядки произошли, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших в 2020 году президентских выборов. Для вынесения бывшему президенту импичмента в сенате потребуется 67 голосов.

Накануне в Сенате Конгресса США начался четвертый день процесса импичмента в отношении американского экс-президента. У каждой из сторон процедуры на изложение своей позиции имеется по 16 часов. Сторона обвинения приводила доводы по восемь часов в среду и четверг. Защита выступает в пятницу.

Сторонники Трампа устроили погром в здании Конгресса США 6 января. Трамп призывал их к миру и осудил их действия после беспорядков. В то же время он называл демонстрантов патриотами и продолжал заявлять, что в стране были фальсифицированы президентские выборы.