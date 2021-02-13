«Плохо — это запрет мата»: Лолита раскритиковала запрет нецензурной лексики

Москва, 13 февраля. Запрещать нецензурную лексику не стоит, так как она является неотъемлемой частью жизни россиян, считает певица Лолита Милявская.

Лолита высказала мнение о запрете матов в России. Она призналась, что сама часто использует нецензурную лексику в своей речи. По словам певицы, мат должен быть к месту, а последние несколько дней артистка и вовсе не «выражалась». Об этом она заявила в эфире радио «КП».

«Это в моей органике, я не могу не ругаться. Кстати, благодаря репетициям я поняла, что дня четыре я не употребляла ни одного слова! И так прямо взяла себя в руки. И дома выплеснула!» — поделилась знаменитость.

Она также похвалила молодежь за разнообразие и движение вперед. Милявская считает, что молодое поколение зря ругают в социальных сетях.

Ранее Лолита объяснила, почему частичное снятие ограничений не позволяет выступать. Власти Петербурга, Москвы и других российских городов смягчили коронавирусные ограничения. С 22 января в Москве разрешено заполнять залы на 50%, вместо прежних 25%. По словам Лолиты, шоу-бизнес сейчас выживает на заказных концертах.

Она напомнила, что у государственных театров есть возможность получать дотацию на коммунальные платежи и прочие необходимые расходы, а артисты, которые когда-то были в топе, сейчас вынуждены зарабатывать на частных закрытых мероприятиях. По мнению певицы, гастроли — невыгодный способ заработать.