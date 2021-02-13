Врач рассказал о правилах питания для долголетия

Москва, 13 февраля. Внимательный подбор продуктов и их правильное приготовление может защитить от многих болезней и продлить жизнь. Подробнее об этом рассказал врач Амир Кхан.

Осторожность необходимо соблюдать в выборе мяса и рыбы. Эти продукты лучше брать у фермеров, чтобы избежать консервантов и других вредных компонентов, сообщает Express.

Исключить из рациона следует продукты с высоким гликемическим индексом. Их лучше заменить на сложные углеводы в виде круп, фруктов и овощей. Также для здоровья лучше снизить общее количество потребляемых килокалорий, советует врач.

В рационе для долголетия должны присутствовать кальций и магний. Первый элемент защищает от рака, диабета и сердечных заболеваний, а второй помогает кальцию усваиваться. Также следует уделить внимание выбору специй для блюд. Лучше минимизировать количество соли, подытожил специалист.

Звездный диетолог ранее рассказала о связи генетики с лишним весом. Даже при наследственной предрасположенности к полноте можно избежать этого.