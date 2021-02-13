Пенсионеры смогут заработать на вкладах от своих накоплений

Москва, 13 февраля. Дополнительный источник дохода может появиться у будущих пенсионеров в России. Это станет возможным за счет вложения своих накоплений.

Законопроект, принятый 10 февраля, позволяет гражданам РФ вкладывать свои финансы, хранящиеся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), в российские компании через Московскую биржу. При этом проценты будут выше, чем предлагают банковские организации. Законодатели пришли к заключению, что такая практика позволит привлечь в экономику РФ значительные средства. Кроме того, это разительно расширит возможности НПФ, что позволит заработать больше денег для своих клиентов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно действующим законам, пенсия граждан 1966 года рождения и старше формируется из добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. А вот для россиян 1967 года рождения и моложе должны пенсии формируются из двух частей: накопительной и страховой. Их должен отчислять работодатель в государственный либо негосударственные пенсионные фонды за своих работников.

Рассчитываются накопительная и страховая части довольно просто. Шесть процентов от заработной платы идут в часть накопительную, 16 процентов – на страховую часть. Именно она шла в пенсию напрямую. Но в 2014 году накопительную систему заморозили. Отныне же взносы работодателей в пенсионные фонды идут в страховую долю. Будущие пенсионеры получают баллы в зависимости от внесенных сумм.

Замороженная накопительная часть, которую россияне успели заработать с помощью пенсионных фондов, будет приплюсована к страховой части. По данным Центробанка РФ, в НПФ сейчас «крутятся» порядка 4,5 триллиона рублей. Законодатели убеждены, что эти средства не должны лежать мертвым грузом, но должны приносить доход будущим пенсионерам.

Комфортную жизнь на пенсии 27 процентов россиян оценивают в 20-50 млн рублей, следует из данных опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера».