Пенсии перед праздниками выплатят досрочно в Кузбассе

Кемерово, 13 февраля. Начисление пенсий в Кузбассе произведут досрочно из-за приближающихся праздников, это не коснется начисляемых через банки выплат, сообщили в пресс-службе ПФР по региону.

«Отделение ПФР по Кемеровской области — Кузбассу обращает внимание, что в связи с предстоящими праздничными и выходными днями гражданам, получающим по графику пенсию и социальные выплаты 20, 21 и 22 числа через отделения Почты России, доставка февральской пенсии пройдет досрочно и завершится уже 19 февраля», — отметили в пресс-службе отделения ПФР по региону.

Жителей Кузбасса предупреждают, что следует уточнить график работы отделений почтовой связи, в которых происходит выдача денег.

На получающих выплаты на банковские карточки граждан смещение графика не распространяется.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила, что при возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам россияне могут рассчитывать на прибавку примерно в 1 тыс. рублей, но не раньше 2022 года. Бодрова отметила, что вопрос о возобновлении индексации выплат этой части пенсионеров решается долго, поскольку эта «тема довольно скользкая и весьма непростая».