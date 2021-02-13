Кардиолог назвал признаки перенесенного «на ногах» инфаркта

Москва, 13 февраля. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Галина Лазаренко назвала симптомы «тихого» инфаркта и рассказала о его профилактике.

«Тихие» инфаркты — это сердечные приступы, которые либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, которые на первый взгляд не связаны с заболеваниями сердца», — сообщила в беседе с изданием «Аргументы и факты» врач-кардиолог Консультативно-диагностического отделения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России.

Среди нетипичных симптомов сердечного приступа она назвала ощущение тяжести, одышку, жжение, неритмичное сердцебиение, приступы слабости и усталости.

Уменьшить риск «тихого» инфаркта помогут снижение избыточной массы тела посредством низкокалорийной диеты и дозированных физических нагрузок, отказ от курения, включение в рацион рыбы, цельных зерен и овощей, контроль сахара в крови и артериального давления.

Главной мерой профилактики, по ее словам, являются периодические (не реже раза в год) обследования, которые позволяют заподозрить ишемическую болезнь сердца и избежать инфаркта миокарда.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что жить без боязни инфаркта и инсульта можно, имея артериальное давление меньше 140 на 90. Стремиться нужно к давлению 130 на 80 и даже ниже, отметил врач.