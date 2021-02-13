Эксперты сравнили цены на автомобили в России и за рубежом

Москва, 13 февраля. Автоэксперты оценили цены на автомобили одних и тех же моделей в России, на Украине и в разных странах Европы и Азии.

Новая Skoda Octavia Ambition с «механикой» на российском авторынке стоит чуть более 1,5 млн рублей, 1,6 млн рублей — на Украине, 2 и почти 2,5 млн рублей — в Чехии и Германии соответственно.

Внедорожник Kia Sportage с двухлитровым двигателем стоит 1,6 млн рублей в Южной Корее и 1,71 млн рублей в России. В Германии машина этой модели будет стоить 2 049 715 млн рублей.

Renault Logan с 1,6-литровым двигателем можно купить в России за 683 тысячи рублей. На Украине автомобили этой модели стоят около миллиона рублей, в Румынии и Латвии — 752 тысячи и 748 тысяч рублей.

Кроссовер Toyota RAV4 в Японии продается за 1,94 млн рублей и за 1,96 млн рублей в России. В Европе цена автомобиля начинается с двух миллионов рублей.

Специалисты подсчитали, что самые выгодные цены в России на внедорожники Toyota RAV4 и спортивные автомобили Porsche Carrera.

Ранее японская компания Infiniti выпустила тизер с обновленным кроссовером QX60. Автомобиль получил 295-сильный атмосферный бензиновый 3,5-литровый V6 в сочетании с 9-ступенчатым автоматом ZF.