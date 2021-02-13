Врач допустила, что COVID-19 надолго останется с человечеством

Лондон, 13 февраля. Коронавирус адаптировался к человеку и надолго останется с человечеством, заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.

По ее словам, вирус хорошо адаптировался к человеку и со временем может потребовать корректировки вакцины.

«Поэтому мы должны быть готовы к тому, что он останется с нами», — заявила Аммон.

Ранее медики из Канады соотнесли количество летальных случаев от COVID-19 с уровнем смертности от гриппа. Данные собраны семью крупными медучреждениями в Миссиссоге и Торонто за период с 1 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года. Выяснилось, что уровень смертности среди инфицированных коронавирусом оказался в 3,5 раза выше, чем у пациентов с гриппом.