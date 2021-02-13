Собянин рассказал об открытии 20 круглогодичных ярмарок в Москве

Москва, 13 февраля. Правительство Москвы откроет в городе еще 20 круглогодичных ярмарок в рамках программы по оснащению столицы качественными торговыми площадками.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 40 ярмарок уже успешно действуют. В планах администрации выстроить рынки еще в половине районов города в течение года.

«У многих из них построены удивительные городки для проведения мероприятий, фестивалей, поблизости с ними располагаются и спортивные объекты», — отметил мэр.

Ярмарки задумываются не как банальное место для покупок, а как своеобразный центр района, совмещенный с развлекательными заведениями. Пока что праздники и увеселительные мероприятия не проводятся из-за карантинных ограничений, однако все впереди. Для москвичей открываются катки, отметил мэр Собянин.

Недавно ФАН сообщил об успешной уборке снега в Москве. Мэр города заявил, что все работы проходят по графику и не влияют на работу общественного транспорта.