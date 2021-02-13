Движение автобусов и грузовиков возобновилось в Чувашии после ограничений

Чебоксары, 13 февраля. Движение грузовиков и рейсовых автобусов, ограниченное на трассах Чувашии из-за метели в пятницу, возобновлено по всем направлениям, сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

«Движение по федеральным трассам в Чувашии возобновлено в штатном режиме 12 февраля в 23:00», — сообщили в Упрдоре.

Ограничения движения для рейсовых автобусов и грузового автотранспорта из-за неблагоприятных погодных условий были введены на федеральных трассах в Чувашии в 18:00. К утру субботы на дорогах возможны снежные заносы и гололедица

Ранее синоптики предупредили о морозах и усилении ветра в Татарстане, сообщает RT. В воскресенье, 14 февраля, в регионе выпадет снег, на востоке ночью — мокрый снег, местами ожидаются метель и гололед.