Киллер расстрелял из пистолета в живот бизнесмена в Иваново

Иваново, 13 февраля. Бизнесмен из Иваново был застрелен вечером 12 февраля. По сообщениям очевидцев, прозвучало не менее шести выстрелов.

Инцидент произошел во дворе дома №2 на улице Танкиста Белороссова. Неизвестный убийца скрылся после четырех выстрелов из пистолета в тело 41-летнего мужчины.

Согласно информации из социальных сетей, рост преступника был около 180 сантиметров. Он был одет в темно-синюю короткую куртку, спортивные штаны с белым лампасом и вязаную шапку черного цвета. Телосложение спортивное.

По данным анонимных источников, это уже не первое покушение на бизнесмена. Мужчина уже дважды подвергся нападению. Ранее он хотел заменить камеры около своего дома на более качественные. Следователи в настоящий момент выясняют все подробности и обстоятельства происшествия.

Сотрудники столичной полиции устанавливают личность и местонахождение преступника, опустошившего сейфы одного из банков на северо-востоке Москвы. Добычей злоумышленника стали 55 млн рублей. Как ранее уточнил источник ФАН, похищенные деньги принадлежали сотрудникам банка.