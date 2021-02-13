Витамин С и цинк не помогли в лечении коронавируса

Вашингтон, 13 февраля. Витамин C и цинк оказались бесполезными в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 даже при больших дозах, выяснили врачи из клиники Кливленда (США).

Авторы исследования в период с апреля по октябрь случайно назначила цинк и известную как витамин C аскорбиновую кислоту 214 пациентам с COVID-19.

«В этом исследовании пациентов с диагнозом SARS-CoV-2 лечение высокими дозами глюконата цинка, аскорбиновой кислоты или комбинацией этих двух добавок не привело к значительному сокращению продолжительности симптомов по сравнению со стандартным лечением», — отметили медики.

Авторы исследования подчеркивают, что применение добавок с недоказанной пользой может иметь побочные эффекты. В больших дозах цинк может вызвать желудочно-кишечную непереносимость, сухость во рту и металлический привкус, аскорбиновая кислота может стать причиной диареи, тошноты и спазмов желудка.

Ранее американские ученые из Лос-Анджелеса провели пилотное исследование и доказали пользу рыбьего жира при коронавирусной инфекции. Эксперты рекомендуют уделить особое внимание поддержанию уровня омега-3. Для этого нужно есть морскую рыбу и внедрять в свой рацион рыбий жир.