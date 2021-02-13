Госдеп США пригрозил санкциями за попытку достроить «СП-2»

Вашингтон, 13 февраля. Власти США продолжат следить за направленной на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» деятельностью, заявил представитель Госдепартамента.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства прокомментировал публикацию немецкого издания Der Spiegel о том, что США обсуждают проект с представителями ФРГ, Евросоюза и экспертами. Он напомнил, что президент США Джо Байден считает газопровод «плохой сделкой».

По его мнению, «СП-2» подвергает Центральную Европу и Украину манипуляциям со стороны России, разделяет Европу и «идет вразрез» с ее заявленными целями в области энергетической безопасности.

«Мы будем мониторить деятельность по завершению или сертификации газопровода и, если такая деятельность будет иметь место, принимать решение о применимости санкций. Санкции — это лишь один из многих важных инструментов», — цитирует собеседника ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры о снятии ограничительных мер по газопроводу «Северный поток — 2» идут на уровне министерств США и Германии. Одним из самых прагматичных и правильных вариантов развития событий может стать реализация плана Минфина ФРГ.