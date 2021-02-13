Эпидемиолог указал на важность выявления животного-хозяина коронавируса

Москва, 13 февраля. Ученым необходимо обнаружить, какое животное является носителем коронавируса, чтобы оценить риски возникновения новых эпидемий. Об этом заявил эпидемиолог Владимир Дедков.

Обнаружение животного-хозяина SARS-CoV-2 в природе поможет понять, насколько вероятны новые попадания вируса в популяцию людей. С учетом информации можно планировать соответствующие противоэпидемические мероприятия, пояснил специалист.

Также эти данные помогут защитить домашних и одомашненных животных. Они находятся в тесном контакте с людьми и могут заразить их, подчеркнул эпидемиолог.

«Данные сведения необходимы с точки зрения оценки рисков возникновения новых эпидемий, связанных с близкородственными вирусами, с которыми мы можем столкнуться в будущем», — добавил Дедков.

По его словам, поиски животного-хозяина сейчас ведутся в Китае, где и возник коронавирус. Исследования проводятся местными специалистами, сообщает РИА Новости.

Итальянские медики ранее обнаружили первые случаи посткоронавирусного синдрома среди детей. Он проявляется в бессоннице, боли в мышцах и суставах.