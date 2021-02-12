Продажи обновленного кроссовера Mazda CX-9 стартуют в России

Москва, 12 февраля. Российские дилеры Mazda начнут продажи обновленного кроссовера CX-9 с 15 февраля, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модель будет доступна в максимальной комплектации Executive за 3 703 000 рублей, что на пять тысяч рублей больше, чем цена дорестайлингового флагманского кроссовера в аналогичном исполнении.

Обновленная Mazda CX-9 отличается от предшественника передней частью кузова, в которой установят модернизированную радиаторную решетку. Кроссовер также отличается новыми 20-дюймовыми колесными дисками и большими патрубками выпускной системы. Кроме того, изменения коснулись салона и оснащения автомобиля.

Как и прежде, Mazda CX-9 доступен в России с 2,5-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 231 л. с. и крутящим моментом в 420 Нм. Автомобиль может похвастаться полным приводом и шестиступенчатой автоматической коробкой.

Ранее Французская компания Renault официально представила сделанный для индийского рынка кроссовер Kiger, который выпустят и на российский рынок. Стоимость автомобиля в перерасчете с индийских рупий составляет около 550 тыс. рублей.