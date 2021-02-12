Заместителя Псаки отстранили от работы после скандала с угрозами

Вашингтон, 12 февраля. Заместителя представителя Белого дома Ти Джей Дакло отстранили от работы за угрозы журналистке Politico Таре Палмери, сообщила в Twitter пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Поводом для разбирательства послужил разговор на повышенных тонах о личной жизни Дакло. Конфликт начался 20 января, в день инаугурации президента США Джо Байдена. Дакло требовал от журналистки отказаться от подготовки материала о его связи с корреспонденткой Axios Алекси Маккэммонд. Чиновник допустил хамские высказывания и угрозы в адрес Палмери.

«Я вас уничтожу», — сказал Дакло сотруднице Politico, имея в виду репутацию репортера.

Псаки отметила, что ее заместитель извинился перед журналисткой. Дакло признал, что его поведение не соответствовало установленному главой государства стандарту и отправил Палмери личное послание с выражением глубокого сожаления в связи с произошедшим.

Дакло отстранен на неделю без сохранения заработной платы. После возвращения он больше не будет работать с журналистами Politico.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заступился за пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая снова оконфузилась перед прессой. Он назвал упреки военнослужащих Соединенных Штатов в адрес Псаки «чистым сексизмом», пробравшимся в руководство ВС США.