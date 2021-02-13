Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ЦАР
  /  Обновлено: 

Оправдания МИНУСКА и демонстрации в Банги — что произошло в ЦАР 12 февраля

2 526

Оправдания МИНУСКА и демонстрации в Банги — что произошло в ЦАР 12 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 12 февраля 2021 года.

Оправдания МИНУСКА и демонстрации в Банги — что произошло в ЦАР 12 февраля

События в центральной части страны

Армия ЦАР продолжила зачистку территорий на ранее захваченном участке территорий в окрестностях на оси Бамбари-Бриа, где наблюдаются периодические перестрелки. Бойцы FACA наладили патрулирование вплоть до Иппи, сообщают источники аналитического Telegram-канала «Рыбарь».

Оправдания МИНУСКА и демонстрации в Банги — что произошло в ЦАР 12 февраля

Как сообщает оппозиционное издание Corbeau News, правительственные войска ликвидировали опорный пункт «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC), что лишило боевиков запасов материально-технических ресурсов.

В то же время официальный представитель многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Абдул Азиз Фолл объяснил отказ миротворцев от участия в спецоперации правительственных сил по зачистке территорий.

По его словам, миротворцы ограничены мандатом миссии и не могут поддержать FACA в борьбе с вооруженными группировками. Тем не менее контингент МИНУСКА проводит плановые операции по обеспечению безопасности и защите гражданского населения в тех же регионах, где действует национальная армия. Таким образом, «голубые каски» вносят косвенный вклад в работу армии.

Представитель МИНУСКА отметил решительные действия ВС республики, освободившей множество городов, и признал, что стремительному продвижению бойцов FACA поспособствовала поддержка руандийского военного контингента и помощь российских инструкторов.

События на западе республики 

Возобновилось транспортное сообщение на федеральной трассе Банги-Белоко, освобожденной от боевиков в рамках антитеррористической операции армии ЦАР накануне, 11 февраля. Продолжается зачистка территорий близ погранпункта Кантонье, где в течение дня наблюдались спорадические стычки с разрозненными бандгруппами.

Оправдания МИНУСКА и демонстрации в Банги — что произошло в ЦАР 12 февраля

Политика

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял главу Международного Комитета Красного Креста Питера Маурера, с которым обсудил деятельность регионального отделения МККК в ЦАР, а также общую гуманитарную ситуацию в стране.

Несмотря на успешные действия армии республики, в стране остается множество внутренне перемещенных лиц, которые опасаются возвращаться в родные дома, пока правительство не завершит операцию против действующих в ЦАР экстремистов. Однако с переходом трассы Банги – Белоко под контроль правительственных сил возникла перспектива улучшения доставки гуманитарных грузов из Камеруна.

Глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада провел ряд встреч, посвященных национальной безопасности и экономической ситуации в республике. В обсуждении приняли участие министры обороны, внутренних дел и транспорта республики, глава Сил обороны и безопасности (FDS), директор Центра гуманитарного диалога (CDH) для франкоязычных стран Африки Александр Либескинд, а также представители Африканского союза и Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC).

 

Разное

Жители Банги вышли на демонстрации в поддержку мира в республике. По центральным улицам столицы прошел марш музыкантов, который закончился вручением меморандума представителям Организации Объединенных Наций. Центральноафриканцы не согласны с продлением эмбарго ООН, которое мешает перевооружению армии ЦАР, тогда как действующие в стране боевики получают необходимое снаряжение контрабандными путями.

Отдельная группа манифестантов направилась к зданию Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC). Призыв к диалогу с вооруженными группировками, озвученный CEEAC, вызывает резкое неприятие у граждан республики. Люди выступают против переговоров с радикалами и предупреждают, что боевики могут использовать уступку правительства, чтобы перегруппироваться и подтянуть резервы, а затем продолжить нападения и грабежи в новых районах.

На фоне этого граждане ЦАР высоко оценили заявление советника президента республики по вопросам национальной безопасности Валерия Захарова относительно Хартумского соглашения. Политик подчеркнул, что мирный диалог возможен лишь с теми подписантами договора, которые не запятнали себя кровью соотечественников и не участвовали в провокациях конгломерата группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

Новости партнеров