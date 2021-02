Оправдания МИНУСКА и демонстрации в Банги — что произошло в ЦАР 12 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 12 февраля 2021 года.

Армия ЦАР продолжила зачистку территорий на ранее захваченном участке территорий в окрестностях на оси Бамбари-Бриа, где наблюдаются периодические перестрелки. Бойцы FACA наладили патрулирование вплоть до Иппи, сообщают источники аналитического Telegram-канала «Рыбарь».

Как сообщает оппозиционное издание Corbeau News, правительственные войска ликвидировали опорный пункт «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC), что лишило боевиков запасов материально-технических ресурсов.

Incoming #Centrafrique : A base belonging to the #UPC rebel group of the #CPC coalition was dislodged by #CAR loyalists #FACA, #Russian & #Rwanda forces in a location given as #Bambari-Bria - A 10 Km town in the Bambari axis. pic.twitter.com/baWJgcIPdh