Оправдания МИНУСКА и демонстрации в Банги — что произошло в ЦАР 12 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 12 февраля 2021 года.

События в центральной части страны

Армия ЦАР продолжила зачистку территорий на ранее захваченном участке территорий в окрестностях на оси Бамбари-Бриа, где наблюдаются периодические перестрелки. Бойцы FACA наладили патрулирование вплоть до Иппи, сообщают источники аналитического Telegram-канала «Рыбарь».

Как сообщает оппозиционное издание Corbeau News, правительственные войска ликвидировали опорный пункт «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC), что лишило боевиков запасов материально-технических ресурсов.

Incoming #Centrafrique : A base belonging to the #UPC rebel group of the #CPC coalition was dislodged by #CAR loyalists #FACA, #Russian & #Rwanda forces in a location given as #Bambari-Bria - A 10 Km town in the Bambari axis. pic.twitter.com/baWJgcIPdh — David Otto Endeley (@ottotgs) February 12, 2021

В то же время официальный представитель многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Абдул Азиз Фолл объяснил отказ миротворцев от участия в спецоперации правительственных сил по зачистке территорий.

По его словам, миротворцы ограничены мандатом миссии и не могут поддержать FACA в борьбе с вооруженными группировками. Тем не менее контингент МИНУСКА проводит плановые операции по обеспечению безопасности и защите гражданского населения в тех же регионах, где действует национальная армия. Таким образом, «голубые каски» вносят косвенный вклад в работу армии.

#Centrafrique : la Minusca opte pour la sécurisation des civils sans participer aux combats contre la CPC https://t.co/z1RJ5J79s4 — Radio Ndeke Luka (@RadioNdekeLuka) February 11, 2021

Представитель МИНУСКА отметил решительные действия ВС республики, освободившей множество городов, и признал, что стремительному продвижению бойцов FACA поспособствовала поддержка руандийского военного контингента и помощь российских инструкторов.

События на западе республики

Возобновилось транспортное сообщение на федеральной трассе Банги-Белоко, освобожденной от боевиков в рамках антитеррористической операции армии ЦАР накануне, 11 февраля. Продолжается зачистка территорий близ погранпункта Кантонье, где в течение дня наблюдались спорадические стычки с разрозненными бандгруппами.

Политика

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял главу Международного Комитета Красного Креста Питера Маурера, с которым обсудил деятельность регионального отделения МККК в ЦАР, а также общую гуманитарную ситуацию в стране.

Несмотря на успешные действия армии республики, в стране остается множество внутренне перемещенных лиц, которые опасаются возвращаться в родные дома, пока правительство не завершит операцию против действующих в ЦАР экстремистов. Однако с переходом трассы Банги – Белоко под контроль правительственных сил возникла перспектива улучшения доставки гуманитарных грузов из Камеруна.

Глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада провел ряд встреч, посвященных национальной безопасности и экономической ситуации в республике. В обсуждении приняли участие министры обороны, внутренних дел и транспорта республики, глава Сил обороны и безопасности (FDS), директор Центра гуманитарного диалога (CDH) для франкоязычных стран Африки Александр Либескинд, а также представители Африканского союза и Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC).

???? Réunion de Sécurité à la Primature tenue ce jour par le PMCG SEM @FirminNgrebada avec les Ministres de La Défense, de l’Intérieur, des Transports, du Commandement des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) & des partenaires militaires du pays. #RéunionStratégiqueDeSécurité pic.twitter.com/YUz1xXQ1NU — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) February 12, 2021

???? Le PMCG SEM @FirminNgrebada a reçu ce jour L’Ambassadeur, Représentant Spécial du Président de la Commission de l’Union Africaine (UA) ???? M. @Amb_Matondo & L’Ambassadeur, Représentant du SG de la #CEEAC en RCA ???????? M. Adolphe NAHAYO.@CEEAC_ECCAS pic.twitter.com/CjdTzdfEeR — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) February 12, 2021

???? Le PMCG SEM @FirminNgrebada a reçu ce 12-02-21 M. Alexandre LIEBESKIND Directeur du Centre de Dialogue Humanitaire (CDH) pour l’Afrique francophone et sa délégation. L’expertise du CDH est bienvenue. M. LIEBESKIND a réaffirmé son engagement & sa solidarité vis-à-vis de la RCA. pic.twitter.com/TnrjJoWblZ — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) February 12, 2021

Разное

Жители Банги вышли на демонстрации в поддержку мира в республике. По центральным улицам столицы прошел марш музыкантов, который закончился вручением меморандума представителям Организации Объединенных Наций. Центральноафриканцы не согласны с продлением эмбарго ООН, которое мешает перевооружению армии ЦАР, тогда как действующие в стране боевики получают необходимое снаряжение контрабандными путями.

Отдельная группа манифестантов направилась к зданию Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC). Призыв к диалогу с вооруженными группировками, озвученный CEEAC, вызывает резкое неприятие у граждан республики. Люди выступают против переговоров с радикалами и предупреждают, что боевики могут использовать уступку правительства, чтобы перегруппироваться и подтянуть резервы, а затем продолжить нападения и грабежи в новых районах.

На фоне этого граждане ЦАР высоко оценили заявление советника президента республики по вопросам национальной безопасности Валерия Захарова относительно Хартумского соглашения. Политик подчеркнул, что мирный диалог возможен лишь с теми подписантами договора, которые не запятнали себя кровью соотечественников и не участвовали в провокациях конгломерата группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).