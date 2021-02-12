Сенаторы направили письмо Байдену с просьбой ввести санкции против «СП-2»

Вашингтон, 12 февраля. Республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин призвали американского лидера Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2».

Республиканец от штата Айдахо и демократка от штата Нью-Гэмпшир направили президенту США соответствующее письмо. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Нас обеспокоили сообщения СМИ о том, что правительство Германии выдвинуло предложение, в соответствии с которым Соединенным Штатам предлагается пренебречь установленными законом санкциями», — заявили сенаторы.

Ранее власти Германии вели закрытые переговоры с Вашингтоном по «СП-2». Берлин находится в контакте с Вашингтоном из-за возможных санкций против «Северного потока — 2», сообщила заместитель официального представителя Правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«СП-2» — это газопровод из России в Германию суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Россия не раз подчеркивала, что это сугубо экономический проект, который не имеет никакого отношения к политике. В конце 2019 года США ввели санкции в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».