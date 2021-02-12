Премьер-министр ЦАР провел ряд встреч с представителями международных организаций

Банги, 12 февраля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада провел в пятницу ряд встреч с представителями международных организаций и руководителями силовых структур страны.

На совещании с министрами обороны, внутренних дел и транспорта обсуждались вопросы безопасности в республике. Также в мероприятии принял участие командующий Силами обороны и безопасности (FDS) и представители стран-военных партнеров ЦАР.

Состоялись переговоры с директором Центра гуманитарного диалога (CDH) для франкоязычных стран Африки Александром Либескиндом. В рамках аудиенции Либескинд подтвердил солидарность с Центральноафриканской Республикой.

В заключение Фирмен Нгребада провел встречу с представителями Африканского союза Матиасом Матондо и Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC) Адольфом Нахайо.

Ранее глава правительства поздравил армию страны с освобождением города Белоко и установлением контроля над всей трассой, соединяющей Банги с Камеруном.