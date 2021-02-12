Президент ЦАР провел встречу с главой Международного Красного Креста

Банги, 12 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял в собственной резиденции главу Международного Комитета Красного Креста (МККК) Питера Маурера.

На встрече также присутствовал руководитель Центральноафриканского отделения организации Антуан Мбао-Бого. Стороны обсудили вклад МККК в деятельность местного отделения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также общую гуманитарную ситуацию в стране.

Питер Маурер отметил сходство взглядов различных подразделений ведомства на программы ликвидации чрезвычайных ситуаций, касающихся здравоохранения, санитарии, питания и диалога по вопросам соблюдения прав человека.

Ранее МККК при содействии НПО «Врачи без границ» оказал гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам из центральноафриканского города Гримари. Всего поддержку организации получили более 10 000 человек.