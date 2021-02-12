Жители ЦАР высоко оценили слова Валерия Захарова о соблюдении Хартумского мира

Банги, 12 февраля. Позиция советника президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерия Захарова относительно соблюдения Хартумского соглашения получила высокую оценку граждан республики.

Центральноафриканцы остались довольны поддержкой курса президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера со стороны Захарова и его уверенностью, что диалог возможен со всеми сторонами мирного процесса, оставшимися верными Хартумским соглашениям.

Так, независимый журналист и политический обозреватель Центральноафриканской Республики Рафаэль Малунгу заявил, что подобный сбалансированный подход, принятый правительством, является признаком развитой политической этики.

Le communiqué officiel relatif à la situation actuelle en République centrafricaine pic.twitter.com/ZEk6DjxrZk — Valery Zakharov (@VlrZakharov) February 12, 2021

В опубликованном накануне коммюнике Захаров выразил уверенность, что вслед за освобождением трассы Банги – Белоко от боевиков под контроль правительства перейдет вся территория ЦАР. В связи с этим советник рекомендовал членам вооруженных группировок самостоятельно передать в руки полиции собственных лидеров.

Такая позиция полностью совпадает с требованиями граждан республики предать суду главарей бандформирований, которые терроризируют население страны и препятствуют ее развитию.