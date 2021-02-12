Раскрываемость цифровых преступлений в Томской области постепенно улучшается

Томск, 12 февраля. Почти четыре тысячи киберпреступлений было совершено на территории Томской области за 2020 год. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал вице-губернатор по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Для борьбы с такими преступлениями в подразделениях УМВД были созданы специальные отделы, а также специализированные следственно-оперативные группы. В 2020 году в регионе выявлено 835 человек, совершивших киберпреступления. Отмечается, что общий уровень раскрываемости IT-преступлений составляет порядка 28 процентов — второй показатели в СФО и 13-й по России.

Сообщения о новых интернет-преступлениях появляются с пугающей частотой. Недавно ФАН рассказывал интересную историю про томичку, которая решила продать б/у принтер через популярный сервис объявлений, но в итоге лишилась 230 тыс. рублей. Другая жительница региона заказала одежду в небольшом интернет-магазине, но вместо теплого кардигана получила кошачий наполнитель.

Корреспондент ФАН обратился в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ с просьбой рассказать о последних достижениях в решении глобальной проблемы.

«Для разработки инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, создана межфракционная группа. Вопрос прошел согласование с фракциями в Госдуме, а также с комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Вчера принят на Совете Государственной думы. К работе межфракционной группы будет привлекаться Роскомнадзор и другие эксперты», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе комитета.

Из этого следует простой вывод, что вопрос активно решается не только на региональном уровне, но и на федеральном. Когда будут найдены верные решения проблемы пока никто сказать не может.