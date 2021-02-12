Лидер чадской партии UNDR призвал молодежное крыло организации на митинг 13 февраля

Нджамена, 12 февраля. Глава «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо подтвердил участие партии в митингах оппозиции Чада 13 и 15 февраля.

Выступая на заседании «Молодежного союза за обновление» (UJR), являющегося отделением UNDR, Кебзабо призвал юных последователей партии выходить на улицы вместе с основным составом фракции на демонстрацию, инициированную партией «Трансформаторы».

«UNDR будет впереди со своими атрибутами: майками, плакатами и знаменами. Я отдаю приказ, чтобы вы все это подготовили. UNDR должно быть видно, 13-го мы будем там», — заявил политик.

Также Кебзабо добавил, что необходимо мобилизовать более 50 000 человек для наблюдения за избирательными участками во время президентских выборов, намеченных на 11 апреля. Присутствие многочисленных представителей партии на избирательных участках позволит исключить фальсификацию результатов голосования.

Озабоченность руководителя UNDR организацией прозрачных выборов главы республики вызвана желанием действующего президента страны Идриса Деби баллотироваться в шестой раз подряд. Жители Чада не поддерживают это решение, но власти используют административные и полицейские средства, чтобы задавить гражданские протесты.

Ранее первый вице-президент по внешним связям и коммуникациям UNDR Селестин Топона Мочна заявил, что своими действиями Деби фактически «сворачивает шею» демократии в республике.