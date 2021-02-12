Глава министерства общественной безопасности Чада подписал указ о запрете митингов

Нджамена, 12 февраля. Исполняющий обязанности министра общественной безопасности Чада Джимет Араби подписал указ о запрете на проведение маршей и сидячих забастовок.

«Мы отвечаем за защиту людей и их имущества и не можем согласовать организацию мероприятий, которые зачастую приводят к нарушению общественного порядка», — заявил Араби.

Напомним, 13, 15 и 16 февраля в столице страны запланированы массовые мирные демонстрации, организованные рядом оппозиционных партий. Также движение «Трансформаторы» анонсировало собственные акции каждую субботу как в Нджамене, так и в провинции.

Граждане Чада выступают против решения президента Идриса Деби баллотироваться на шестой срок подряд. А ряд политических партий страны объединился в «Альянс победы», чтобы выставить единого кандидата и в честной демократической борьбе победить на выборах главы государства, намеченных на 11 апреля.