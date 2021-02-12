Жители Банги вышли на демонстрации в поддержку восстановления мира в ЦАР

Банги, 12 февраля. Жители столицы ЦАР вышли на демонстрации в поддержку мира в республике. Манифестации проходили сразу в двух районах Банги.

Колонна музыкантов прошествовала по центральным улицам главного города в Центральноафриканской Республике. Мероприятие призвано поддержать действия правительства, направленные на восстановление безопасности и порядка в стране.

Участники вручили меморандум представителям Организации Объединенных Наций, которая ранее продлила оружейное эмбарго против ЦАР. Этот шаг Совбеза ООН раскритиковала глава центральноафриканского МИД Сильви Байпо-Темон, а граждане вышли на манифестации против несправедливого ограничения.

Вторая группа демонстрантов собралась у здания Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC), чтобы осудить подход организации к решению сложившейся в республике ситуации. Позиция CEEAC заключается в необходимости налаживания диалога с действующими в ЦАР вооруженными группировками.

Однако народ выступает против переговоров с бандитами, которые грабят мирное население, устраивают засады на отряды национальной армии (FACA) и препятствуют восстановлению национальной экономики.

Несмотря на попытки влиятельных международных организаций навязать правительству республики диалог с экстремистами, президент страны Фостен-Арканж Туадера разделяет точку зрения рядовых граждан и не намерен останавливать спецоперацию против боевиков. Особенно после того, как военнослужащие FACA восстановили полный контроль над важнейшей для экономики трассой RN3, соединяющей Банги с Камеруном.