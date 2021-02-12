Жители Банги вышли на демонстрации в поддержку восстановления мира в ЦАР

Банги, 12 февраля. Жители столицы ЦАР вышли на демонстрации в поддержку мира в республике. Манифестации проходили сразу в двух районах Банги.
Колонна музыкантов прошествовала по центральным улицам главного города в Центральноафриканской Республике. Мероприятие призвано поддержать действия правительства, направленные на восстановление безопасности и порядка в стране.
"Les musiciens marchent pour réclamer le rétablissement de #paix en #Centrafrique. ils ont remis un mémorandum a la @UN_CAR ce vendredi 12 février", @YongoJudicael. @RJDH_RCA @RadioNdekeLuka @odilon236 @ODouacle @FirminNgrebada @ndiayemankeur #Afrique @ziguele pic.twitter.com/rzxvywRGD6— Fleury Venance Agou (@agoufleury) February 12, 2021
Участники вручили меморандум представителям Организации Объединенных Наций, которая ранее продлила оружейное эмбарго против ЦАР. Этот шаг Совбеза ООН раскритиковала глава центральноафриканского МИД Сильви Байпо-Темон, а граждане вышли на манифестации против несправедливого ограничения.
Вторая группа демонстрантов собралась у здания Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC), чтобы осудить подход организации к решению сложившейся в республике ситуации. Позиция CEEAC заключается в необходимости налаживания диалога с действующими в ЦАР вооруженными группировками.
DENGBÈ INFO: Des jeunes manifestent ce 12.02.2021 devant le bureau de la #CEEAC "pour dénoncer la démarche de cette organisation sous régionale dans la crise #Centrafricaine”. @RJDH_RCA @fridolinngoulou @odilon236 @ODouacle @Au_Centrafrique @Kodro236 @FirminNgrebada @UN_CAR pic.twitter.com/AQLQA2ABEw— Fleury Venance Agou (@agoufleury) February 12, 2021
Однако народ выступает против переговоров с бандитами, которые грабят мирное население, устраивают засады на отряды национальной армии (FACA) и препятствуют восстановлению национальной экономики.
Несмотря на попытки влиятельных международных организаций навязать правительству республики диалог с экстремистами, президент страны Фостен-Арканж Туадера разделяет точку зрения рядовых граждан и не намерен останавливать спецоперацию против боевиков. Особенно после того, как военнослужащие FACA восстановили полный контроль над важнейшей для экономики трассой RN3, соединяющей Банги с Камеруном.