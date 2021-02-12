Армия ЦАР уничтожила оперативную базу боевиков UPC неподалеку от Бамбари

Банги, 12 февраля. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) вступили в столкновение с боевиками «Союза за мир в ЦАР» (UPC) в районе деревни Кумбеле, которая находится в десяти километрах от города Бамбари на юге страны.

Отряды FACA демонтировали заграждения, поставленные бандитами из группировки UPC, входящей в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). Вооруженные экстремисты напали на подразделения национальной армии.

Однако военнослужащие FACA, подготовленные инструкторами из РФ, контратаковали и преследовали боевиков до расположенной неподалеку оперативной базы UPC, после чего заставили противника бросить опорный пункт. Решительные действия национальной армии оставили боевиков без материально-технических ресурсов.

Сообщается, что в самом Бамбари активизации членов CPC не зафиксировано, однако население пребывает в тревожном состоянии, что сказывается на экономической и социальной сферах. FACA проводят регулярное патрулирование населенного пункта, чтобы успокоить граждан страны.

Ранее в северо-западной части республики правительственные войска взяли под контроль ближайший к границе участок трассы RN3, соединяющей Банги с Камеруном. Этому предшествовало стремительное наступление FACA, сопровождавшееся бегством боевиков CPC.