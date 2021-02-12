Скрывающемуся от правительства Чада оппозиционеру указали на дверь в посольстве США

Нджамена, 12 февраля. Посольство США обратилось к лидеру оппозиционной партии Чада «Трансформаторы» с просьбой покинуть здание, где он скрывается от полиции.

Глава «Трансформаторов» Сюксе Масра вместе с несколькими активистами партии бежал на территорию диппредставительства Соединенных Штатов после полицейского разгона демонстрации оппозиции в столице Чада. Оттуда он записал видео со словами благодарности за предоставленное убежище, а также призывом к Франции и Евросоюзу обратить внимание на ситуацию в республике.

Масра утверждал, что власти страны должны отпустить его сторонников. Поначалу полиция требовала ареста оппозиционера, однако американская сторона отказалась от каких-либо действий или заявлений. Спустя неделю поверенный США в Нджамене Дэвид Глимур сообщил, что организатора митинга попросили покинуть здание внешнеполитического ведомства.

«Посольство запросило и получило заверения правительства Чада, что Масра не будет арестован, если он покинет территорию США, и ему будет разрешено беспрепятственно вернуться домой», — заявил представитель Соединенных Штатов.

В дипмиссии отметили, что США решительно поддерживают права граждан республики на мирную демонстрацию и свободу собраний, гарантированные Конституцией Чада. Тем не менее представитель «Трансформаторов» вновь потребовал освободить всех задержанных соратников либо арестовать и его, если демонстранты останутся в тюрьме.

Слова американской стороны выглядят дежурным популистским высказыванием, так как Вашингтон поддерживает действующего президента Чада Идриса Деби, который намеревается переизбраться на шестой срок. Именно в связи с планами главы республики оппозиция проводит демонстрации, и именно Деби запретил антиправительственные выступления, прикрываясь коронавирусной угрозой. Им же был санкционирован разгон митинга оппозиции с помощью слезоточивого газа, дубинок и боевого оружия.

Примечательно, что накануне, 11 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Нджамену для участия в саммите G5 из-за кризисной ситуации в области здравоохранения. На следующий день Масра опубликовал открытое письмо французскому лидеру, в котором просил обратить внимание на «моральную устарелость» Деби. По мнению оппозиционера, 68-летний политик остается у власти исключительно благодаря французской поддержке.