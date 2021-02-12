Захарова рассказала о нежелании Украины выполнять Минские соглашения

Москва, 12 февраля. Украинские власти пытаются уклониться от обязательств по выполнению Минских соглашений, заявила в связи с годовщиной подписания Минска-2 представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений есть конкретные договоренности между Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками о мирном урегулировании конфликта.

Захарова напомнила, что документ одобрил Совбез ООН. По его положениям, мир в Донбассе должен был воцариться уже к концу 2015 года. Но договоренности не были реализованы, рассказала Захарова.

«Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать минские договоренности», — цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель МИД РФ добавила, что из-за действий Киева Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, отдаляется от нее все больше. Украинское руководство уже не пытается скрывать нежелание соблюдать Минские соглашения, подчеркнула она.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что после того, как на территорию Донбасса зайдут Вооруженные силы Украины, они проведут в регионе зачистку и люстрацию. По его словам, конфликт в регионе переходит из размороженной стадии в горячую.