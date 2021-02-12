Премьер ЦАР поздравил армию с завершением зачистки трассы Банги – Белоко

Банги, 12 февраля. Глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада поздравил вооруженные силы страны (FACA) с успешным завершением операции по освобождению трассы RN3, соединяющей столицу страны с Камеруном.

Отряды FACA утром 11 февраля выдвинулись из освобожденного ранее Буара, а к середине дня взяли под контроль город Белоко и пограничный переход Кантонье. Как отмечает Нгребада, поддержку национальной армии оказывали руандийские военнослужащие и инструкторы из РФ.

Российские специалисты не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Однако они занимались тренировками личного состава FACA и не оставили своих подопечных во время спецоперации, продолжая оказывать консультативную помощь при наступлении.

Благодаря совместным усилиям армии ЦАР и союзников вся трасса RN3 находится под контролем правительства, что имеет важное экономическое и социальное значение для ЦАР.

«Отныне мы обеспечим безопасное движение людей и товаров по оси Банги-Белоко в оба направления», — подчеркнул Нгребада.

Ранее официальный представитель многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Абдул Азиз Фолл заявил, что миротворцы, в соответствии с мандатом организации, обеспечивают безопасность мирных жителей. Таким образом они косвенно помогают действиям FACA. Однако непосредственного участия в наступлении правительственных войск сотрудники МИНУСКА не принимают.