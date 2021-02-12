Глава Центробанка оценила потенциал смягчения денежно-кредитной политики

Москва, 12 февраля. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в России может привести к росту проинфляционных, заявила рисков глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что вместе с пакетом антикризисных мер мягкая монетарная политика способствовала восстановлению экономики после прохождения острой фазы кризиса.

«По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным», — заявила Набиуллину на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Глава ЦБ отметила, что в течение 2021 года политика в среднем останется мягкой, но ее дальнейшее смягчение может повлечь дополнительный рост проинфляционных рисков.

В январе сообщалось, что Центральный банк РФ планирует ввести прямые ограничения на получение высокорискованных кредитов заемщиками с повышенным уровнем долговой нагрузки. В ближайшие два года регулятор подготовит предложения о закреплении за кредиторами обязанности по расчету показателя долговой нагрузки.