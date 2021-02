Представитель миссии ООН в ЦАР объяснил бездействие миротворцев в борьбе с боевиками

Банги, 12 февраля. Многопрофильная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) продолжает защищать гражданское население, но не принимает непосредственного участия в контрнаступлении армии республики на боевиков. Об этом заявил официальный представитель МИНУСКА Абдул Азиз Фолл.

По словам Абдул Азиза Фолла, операции по обеспечению безопасности в рамках мандата миротворческой миссии в ЦАР носят постоянный характер и не могут сочетаться с наступательными действиями вооруженных сил страны (FACA).

???? Arrivée des Forces Armées et de leurs alliés ce jour à Beloko. Dorénavant le trafic des personnes et des marchandises sur l’axe Bangui-Beloko est assuré dans les 2 sens !



???? Une fois de plus Félicitations aux Forces Armés et aux alliés ! pic.twitter.com/7mW5UA6anP