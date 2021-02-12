Представитель миссии ООН в ЦАР объяснил бездействие миротворцев в борьбе с боевиками

Банги, 12 февраля. Многопрофильная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) продолжает защищать гражданское население, но не принимает непосредственного участия в контрнаступлении армии республики на боевиков. Об этом заявил официальный представитель МИНУСКА Абдул Азиз Фолл.

«Правительство ЦАР начало наступление против различных вооруженных элементов, которые находились на оси Банги – Белоко. Мы внесли свой вклад, обеспечивая безопасность. Но мы не принимаем непосредственного участия в боевых действиях», — объяснил представитель МИНУСКА.

По словам Абдул Азиза Фолла, операции по обеспечению безопасности в рамках мандата миротворческой миссии в ЦАР носят постоянный характер и не могут сочетаться с наступательными действиями вооруженных сил страны (FACA).

???? Arrivée des Forces Armées et de leurs alliés ce jour à Beloko. Dorénavant le trafic des personnes et des marchandises sur l’axe Bangui-Beloko est assuré dans les 2 sens !



???? Une fois de plus Félicitations aux Forces Armés et aux alliés ! pic.twitter.com/7mW5UA6anP — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) February 11, 2021

Ранее отряды FACA вошли в населенный пункт Белоко и освободили пограничный переход Кантонье на северо-западе государства. Таким образом под контролем правительственных войск оказалась вся трасса RN3, соединяющая столицу ЦАР с Камеруном.

Абдул Азиз Фолл отметил вклад в успех FACA руандийских военнослужащих и российских инструкторов, которые тренировали бойцов армии республики и оказывали консультативную помощь наступающим частям.