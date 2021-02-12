Москва дала понять Литве, что готовит ощутимый ответ на русофобию и санкции

Вильнюс, 12 февраля. Санкционное давление не помогает Литве заставить Россию действовать по требованиям Евросоюза.

Даже под угрозой санкционного давления литовского правительства РФ не будет действовать в соответствие с требованиями Евросоюза. Об этом заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич порталу Baltnews.

«По-моему, все идет очень хорошо и развивается по плану. Литва мучительно пытается нас напугать, видимо, предполагая, что это Великое княжество Литовское (ВКЛ) в период его расцвета. Я бы хотел напомнить городским сумасшедшим из правительства Литвы, что в самый пик своего развития ВКЛ не удалось напугать Москву», — сказал Межевич.

Москве придется жестко ответить, если Брюссель не прекратит санкционную политику против России. Политолог отметил, что если продолжится введение санкций, то Москва, как и обещал глава МИД РФ Сергей Лавров, введет ответные санкции в экономической или политической сфере.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе беседы с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал Североатлантический альянс не терять из виду «агрессивные действия России». Президент республики полагает, что в контексте нестабильной геополитической обстановки крайне важной является продолжение адаптации Альянса путем укрепления способности стран-членов НАТО оперативно и эффективно реагировать на угрозы и вызовы в любой точке земного шара.