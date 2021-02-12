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Названы опасные при болезнях суставов продукты

Названы опасные при болезнях суставов продукты

Причиной болезней суставов могут быть не только перенапряжение или неправильная осанка, но и питание. Употребление некоторых продуктов ускоряет разрушение хрящевой и костной ткани. Продукты, опасные при болезнях суставов, — в материале ФАН.

Копчености и маринованные продукты

Копчение продуктов снижает содержание полезных веществ в них на треть, но при этом сохраняет калорийность. Маринованные продукты задерживают жидкость в организме и провоцируют отеки. В результате чего нагрузка на суставы повышается, и они начинают разрушаться. По этой же причине следует отказаться от фастфуда.

Названы опасные при болезнях суставов продукты

Жирное мясо

Продукты с высоким содержанием фосфатов, в том числе жирное мясо, нарушают кислотно-щелочной баланс и снижают плотность костной ткани и хряща. Кроме того, откладывание соли кальция фосфата в сухожилиях, хрящах и суставной капсуле повышает риск разрыва менисков, развития остеоартроза и артропатии позвоночника.

Продукты с пуринами

Высоким содержанием пуринов отличаются жирное мясо и рыба, селедка, шпроты, сардины, бобовые, кофе, черный чай, шоколад. Большое количество пуринов нарушает метаболизм и увеличивает объем мочевой кислоты. Она накапливается в оболочках сосудов и хрящей, в результате чего снижается подвижность суставов или развивается подагра.

Названы опасные при болезнях суставов продукты

Щавелевая кислота

Избыток щавелевой кислоты в организме грозит закислением внутренней среды и нарушением пищеварения. Из-за этого токсины и оксалаты могут плохо выводиться из организма и разрушать соединительную и хрящевую ткань стоп, коленей и кистей. Щавелевая кислота содержится в укропе, стеблях сельдерея, ревени, щавели, зеленой фасоли, петрушке, зеленом луке и спарже.

Сладкое и выпечка

Сладости и выпечка содержат богатые пурином дрожжи, которые, как говорилось выше, могут привести к развитию подагры. Кроме того, чрезмерное употребление сахара может вызвать ожирение. Избыточный вес создает сильную нагрузку на суставы. Сладкое также снижает синтез коллагена, который важен для поддержания здоровья суставов.

Названы опасные при болезнях суставов продукты

Газированные напитки

В газировке содержится огромное количество консервантов, сахара, ароматизаторов, неорганических фосфатов углекислого газа, употребление которых чревато нарушением баланса кальция и фосфора. Вымывание кальция вредит не только суставам, но также негативно влияет на зубы и кости.

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