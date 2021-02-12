Названы опасные при болезнях суставов продукты

Причиной болезней суставов могут быть не только перенапряжение или неправильная осанка, но и питание. Употребление некоторых продуктов ускоряет разрушение хрящевой и костной ткани. Продукты, опасные при болезнях суставов, — в материале ФАН.

Копчености и маринованные продукты

Копчение продуктов снижает содержание полезных веществ в них на треть, но при этом сохраняет калорийность. Маринованные продукты задерживают жидкость в организме и провоцируют отеки. В результате чего нагрузка на суставы повышается, и они начинают разрушаться. По этой же причине следует отказаться от фастфуда.

Жирное мясо

Продукты с высоким содержанием фосфатов, в том числе жирное мясо, нарушают кислотно-щелочной баланс и снижают плотность костной ткани и хряща. Кроме того, откладывание соли кальция фосфата в сухожилиях, хрящах и суставной капсуле повышает риск разрыва менисков, развития остеоартроза и артропатии позвоночника.

Продукты с пуринами

Высоким содержанием пуринов отличаются жирное мясо и рыба, селедка, шпроты, сардины, бобовые, кофе, черный чай, шоколад. Большое количество пуринов нарушает метаболизм и увеличивает объем мочевой кислоты. Она накапливается в оболочках сосудов и хрящей, в результате чего снижается подвижность суставов или развивается подагра.

Щавелевая кислота

Избыток щавелевой кислоты в организме грозит закислением внутренней среды и нарушением пищеварения. Из-за этого токсины и оксалаты могут плохо выводиться из организма и разрушать соединительную и хрящевую ткань стоп, коленей и кистей. Щавелевая кислота содержится в укропе, стеблях сельдерея, ревени, щавели, зеленой фасоли, петрушке, зеленом луке и спарже.

Сладкое и выпечка

Сладости и выпечка содержат богатые пурином дрожжи, которые, как говорилось выше, могут привести к развитию подагры. Кроме того, чрезмерное употребление сахара может вызвать ожирение. Избыточный вес создает сильную нагрузку на суставы. Сладкое также снижает синтез коллагена, который важен для поддержания здоровья суставов.

Газированные напитки

В газировке содержится огромное количество консервантов, сахара, ароматизаторов, неорганических фосфатов углекислого газа, употребление которых чревато нарушением баланса кальция и фосфора. Вымывание кальция вредит не только суставам, но также негативно влияет на зубы и кости.