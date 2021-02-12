Светлаков нелестно высказался о России

Москва, 12 февраля. Юморист и телеведущий Сергей Светлаков нелестно отозвался о родной стране. Артист решил высказаться о России, рассуждая о менталитете ее жителей.

По мнению Светлакова, особенности россиян хорошо видны в истории, которую рассказывала ему первая жена. Бывшая супруга артиста успела поработать проводницей. Однажды шокированная работница поезда прибежала к начальнику вагона и позвала его в тамбур. Там стоял мужчина со спущенными штанами, а все стены были измазаны фекалиями. Естественно, пассажиру тут же предъявили претензии в нецензурной форме.

«А он сам гениальную фразу выдал: «А ты докажи, что это я», — рассказал Светлаков в интервью на YouTube-шоу «А поговорить?».

По мнению артиста, сохранять смекалку и оптимизм, когда кругом фекалии — это часть российского менталитета. Юморист также ответил на вопрос, в каком состоянии находится Россия.

«Для того, чтобы все было немножко покрасивей, немножко поддает Россия», — заявил актер.

Сергей Светлаков недавно признался, что подвергся нападкам хейтеров после участия в YouTube-шоу Comment out. Юморист отметил, что ему не нравится участвовать в подобных проектах.