Экс-глава санатория ФССП «Зеленая долина» получил срок за мошенничество на 20 млн рублей

Москва, 12 февраля. Экс-начальник ФГКУ «Санаторий Федеральной службы судебных приставов России «Зеленая долина» Александр Сафонов получил реальный срок по делу о крупном мошенничестве.

По данным следствия и суда, Сафонов в период с 2014 по 2016 год, занимая пост главы санатория, занимался хищением средств, выделенных для обеспечения газом котельной «Зеленой долины». Зная, что реальные показатели годового потребления санаторием газа составляют 200 тонн, он направил в ФССП РФ проекты финансовых планов с указанием завышенных показателей расходов на закупку газа (600 тонн).

В дальнейшем по указанию Сафонова денежные средства переводились с расчетного счета в адрес поставщиков газа, после чего соучастники преступления распоряжались ими по своему усмотрению, сообщили в СК РФ. Материальный ущерб, причиненный ФССП, составил более 20 млн рублей. По приговору суда Сафонов проведет четыре года и шесть месяцев в колонии общего режима.