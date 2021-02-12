Три способа готовки доширака «с русским акцентом» впечатлили китаянку

Москва, 12 февраля. Китаянка попробовала лапшу быстрого приготовления с тремя российскими добавками и рассказала о своих впечатлениях.

Российская актриса и режиссер китайского происхождения Ян Гэ попробовала три варианта приготовления лапши «с русским акцентом». Посвященный процессу видеоролик появился в видеохостинге YouTube.

Китаянка протестировала три блюда, среди которых оказались экспресс-бульон с ржаным хлебом и чесноком, заваренная лапша с красной икрой и сухой доширак с майонезом. Китаянке понравились все три способа приготовления этого блюда в России.

До этого сервис по доставке продуктов назвал товары, которые жители России чаще всего заказывали во время новогодних праздников. Лидером продаж стала лапша быстрого приготовления. Особенно она пользовалась популярностью в первые несколько дней нового года.

Ранее диетолог Марина Макиша заявила, что голодание может навредить здоровью. Гражданам необходимо встроить навыки здорового питания в повседневную жизнь.