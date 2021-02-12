Вашингтон, 12 февраля. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен призвала страны «Большой семерки» помочь бедным государствам в борьбе с коронавирусом.

В ходе онлайн-заседания министров финансов стран G7 Йеллен отметила, что во взаимодействии с международными финансовыми институтами государства «Большой семерки» должны работать над решением проблем, которые стоят перед странами с низким достатком и которым трудно справиться с пандемией коронавируса.

«Йеллен подчеркнула желание США укреплять союзнические отношения и активизировать международную деятельность», — добавляется в сообщении пресс-службы американского министерства.

Ранее военный эксперт и коммерческий директор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский привез послов стран G7 в Донбасс для того, чтобы в очередной раз оболгать перед Западом ополчение ДНР и ЛНР.