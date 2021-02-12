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Власти США могут закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо

Власти США могут закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо

Вашингтон, 12 февраля. Администрация президента США Джо Байдена инициировала процесс официального рассмотрения будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо.

Цель процедуры заключается в закрытии тюрьмы, отметили в Белом доме. Документ о пересмотре судьбы объекта может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

Аналитики считают, что немедленное закрытие тюрьмы в Гуантанамо маловероятно. В частности, администрация Байдена может объявить о возобновлении политики, которая направлена на закрытие объекта.

Попытки закрыть спецтюрьму предпринимала еще администрация экс-президента США Барака Обамы, однако ее намерения не были одобрены конгрессом. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что администрация Байдена сдержит свое обещание касательно закрытия тюрьмы в Гуантанамо.

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