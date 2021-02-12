Власти США могут закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо

Вашингтон, 12 февраля. Администрация президента США Джо Байдена инициировала процесс официального рассмотрения будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо.

Цель процедуры заключается в закрытии тюрьмы, отметили в Белом доме. Документ о пересмотре судьбы объекта может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

Аналитики считают, что немедленное закрытие тюрьмы в Гуантанамо маловероятно. В частности, администрация Байдена может объявить о возобновлении политики, которая направлена на закрытие объекта.

Попытки закрыть спецтюрьму предпринимала еще администрация экс-президента США Барака Обамы, однако ее намерения не были одобрены конгрессом. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что администрация Байдена сдержит свое обещание касательно закрытия тюрьмы в Гуантанамо.