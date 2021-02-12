Четвертый день процесса импичмента Трампа начался в Сенате Конгресса США

Вашингтон, 12 февраля. Четвертый день процесса импичмента в отношении американского экс-президента Дональда Трампа начался в Сенате Конгресса США, трансляцию заседания ведут местные телеканалы.

Отмечается, что у каждой из сторон процедуры на изложение своей позиции имеется по 16 часов. Сторона обвинения приводила доводы в среду и четверг, по восемь часов на день, а защита выступает в пятницу.

Конгрессмен Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд), который возглавляет команду обвинителей, заявил, что у представителей Демократической партии на изложение своей позиции ушло порядка 11 часов вместо 16.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter не вернет Трампу доступ к аккаунту даже если бывший американский президент победит на выборах в будущем.