Житель Сургута не смог порыбачить из-за бьющего из озера огненного фонтана

Сургут, 12 февраля. Необычное природное явление удалось запечатлеть любителю подледной рыбалки из Сургута. В течение нескольких минут из сделанной им лунки бил огненный фонтан в метр высотой.

Житель ХМАО успел снять на видео огненный фонтан на озере близ Федоровского нефтяного месторождения, запись опубликована на сервере YouTube. По словам рыбака, горящий газ вырывался из-под воды в течение десяти минут. При этом высота пламени достигала метра. Комментируя произошедшее рыбак сокрушался, что из-за пламени ему вряд ли удастся поймать хоть какую-то рыбу. Позже он принял решение засыпать лунку снегом и отправиться на другое место.

Мнения пользователей социальных сетей о явлении разделились. Некоторые сочли запись постановочной — для повторения такого «фокуса», по их мнению, достаточно спрятать подо льдом газовый баллон. Однако эксперты подтверждают реалистичность огненного фонтана. Зимой донные отложения выделяют большое количества метана, который остается под толстым слоем льда. Впрочем, не исключено, что произошедшее может быть следствием протечки газопровода. Власти региона о каких-либо авариях не сообщали.

Зимняя рыбалка является крайне популярным хобби для тысяч россиян. Федеральное агентство новостей узнало тонкости подледного лова в беседе с экспертом.