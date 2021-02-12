Российский флот получит корабельную версию комплекса ПВО «Тор»

Москва, 12 февраля. Российские специалисты разработали корабельную версию зенитно-ракетного комплекса «Тор». Морской аналог системы ПВО защитит корабли ВМФ РФ от нападения с воздуха.

Как известно, наземный ЗРК «Тор» является одним из самых эффективных комплексов противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Он был принят на вооружение в 1986 году. Последняя модификация системы способна уничтожить любые воздушные цели. Она стреляет на дальность до 12 километров, в высоту — на десять.

Помимо морской версии, конструкторы Ижевского электромеханического завода «Купол» работают над комплексом на колесном шасси. Такая машина сможет вплавь преодолевать водные преграды.

«Тор» оснастят совершенной фазированной антенной решеткой, пассивным обнаружителем и вычислителями, которые помогут оператору распознать цель на расстоянии до 90 километров. Разработчики также создали комплекс «Тор-М2ДТ» для сухопутных войск и береговых подразделений ВМФ России. В Минобороны РФ отметили, что обновленные ЗРК российские военные получат до 2027 года.

Гендиректор «Купола» Фанил Зиятдинов в свою очередь отметил, что глубокая модернизация ЗРК «Тор» позволит существенно повысить его тактико-технические свойства. Будет расширена зона поражения целей, увеличена возможность перехвата малоразмерных объектов, а также улучшена помехоустойчивость системы.